Tak wygląda mikrokawalerka w Gdańsku o powierzchni 10 metrów kwadratowych! Patodeweloperka czy sztuka? ZDJĘCIA

Czy 10 metrów kwadratowych do zamieszkania to dużo czy mało dla jednej osoby? Wydaje się, że wszystko zależy sposobu zagospodarowania mieszkania. Przynajmniej z takiego założenia wyszła osoba projektująca pewną kawalerkę w Gdańsku. Ceny nieruchomości należą tu do jednych z najdroższych w Polsce. Przeglądając oferty mieszkaniowe, nawet te na wynajem, można złapać się za głowę. Na jednym z serwisów mieszkaniowych możemy natknąć się na ofertę wynajmu mikrokawalerki, która rzeczywiście może budzić skrajne uczucia.

Mikrokawalerka w Gdańsku o powierzchni 10 metrów kwadratowych

W ogłoszeniu możemy przeczytać chociażby, że kawalerka jest świetnie położona. I rzeczywiście bliskość takich miejsc jak np. Brama Żuławska (ok. 350 metrów), ulica Długa (900 metrów), a także kawiarnie i sklepy, mogą wydawać się atutem. Autor ogłoszenia zachęca nas do korzystania z pięknej okolicy spacerując po niej. Zaznacza też, że mimo niewielkiego metrażu w kawalerce znajduje się prysznic oraz toaleta. Kolejną wartością ma być wyposażenie mieszkania. Znajdują się w nim: płyta elektryczna, lodówka, czajnik czy podłączenie do światłowodu. W ogłoszeniu możemy przeczytać nawet: _Przestrzeń została zaprojektowana z myślą o każdym detalu. _Dodatkowo widnieje informacja, że w kamienicy mamy dostęp do pralni, która kosztuje 8 zł.