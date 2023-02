Tak wyglądają piłkarki AP Orlenu Gdańsk. Rusza runda rewanżowa i one będą grać o utrzymanie w Ekstralidze. Zobaczcie zdjęcia i kibicujcie

Warto dodać, że zespoły AP Orlenu i Pogoni Dekpolu w tym sezonie jeszcze ze sobą nie grały. Mecz z rundy jesiennej został przełożony, bo zaśnieżone boiska nie nadawało się do gry. To oznacza, że rozegranie zaległego spotkania może znacząco wpłynąć na ligową tabelę. AP Orlen Gdańsk może bowiem odskoczyć od strefy spadkowej albo zamienić się miejscami z Pogonią i wylądować na przedostatniej pozycji.

W zespole z Gdańska nikt nie dopuszcza do siebie myśli, że ten sezon może zakończyć się degradacją. Stąd duża determinacja już przed pierwszym meczem. Zapowiada się twarda walka o utrzymanie w Orlenie Ekstralidze Kobiet. Zobaczcie galerię zdjęć drużyny z Gdańska. To one będą walczyć o utrzymanie i liczą na wsparcie z trybun podczas meczów.