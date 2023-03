Tak wyglądają piłkarki Lechii Gdańsk. One chcą się włączyć do gry o awans. Zobaczcie zdjęcia zawodniczek biało-zielonych i im kibicujcie

Czy gdańszczanki mogą włączyć się jeszcze do walki o awans do drugiej ligi? Szansa jest, ale to na pewno nie będzie łatwe zadanie. Zwycięzca rywalizacji w grupie wywalczy bezpośredni awans, a zespoły, które zajmą miejsca drugie i trzecie będą dalej rywalizować o możliwość gry w wyższej klasie rozgrywkowej w przyszłym sezonie. Strata piłkarek Lechii do liderem wynosi dziewięć punktów, a do trzeciego miejsca sześć punktów.