Tak źle nie było od 30 lat. Zdunek Wybrzeże Gdańsk na życiowym zakręcie. Gdzie szukać powodów do optymizmu na dalszą część sezonu?

Od początku obecnego sezonu nic nie układa się po myśli Wybrzeża. Gdy pod koniec ubiegłego roku budowany był skład, mówiło się o spokojnej jeździe, bez wywierania niepotrzebnej presji. Niemniej, planem był awans do fazy play-off i ewentualna walka o powrót do PGE Ekstraligi.

Tyle tylko, że później wszystko się skomplikowało. Zaczęło się oczywiście od zawieszenia Wiktora Kułakowa (i wszystkich rosyjskich zawodników). Siła rażenia Wybrzeża drastycznie spadła, co miało przełożenie na wyniki w trzech pierwszych kolejkach, w których gdańszczanie nawet nie podjęli walki z rywalami. Odbyło się spotkanie z zarządem, omówiono pewne kwestie.

Co by nie mówić - coś drgnęło. Przyszedł doświadczony Timo Lahti i w pewnym stopniu załatał dziurę po Kułakowie, choć pewnie nie jest to zmiana jeden do jednego. Lepsze to jednak niż nic. Tylko, że Fin nie sprawił, że Wybrzeże zaczęło punktować. Doszły kolejne dwie przegrane - w Zielonej Górze i w Landshut. Minimalne, bo różnicą zaledwie czterech punktów, natomiast w tabeli nic dzięki temu nie przybyło.