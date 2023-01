Tak zmienił się Robert Gawliński, który niedawno ponownie się przeprowadził. Na nowych zdjęciach jest nie do poznania. Zoabczcie

Robert Gawliński od wielu lat jest związany ze sceną. Popularność zdobył dzięki Wilkom, których od wielu lat jest liderem. Zespół cieszy się sporym uznaniem fanów. Dowodem może być fakt, że od maja 1992 do października 1993 sprzedał 220 tys. płyt i kaset debiutanckiego albumu studyjnego.

Fani z niecierpliwością czekają nie tylko na koncerty, ale także z zainteresowaniem śledzą losy artystów Wilków. Niedawno media obiegła informacja, że Robert Gawliński przeprowadził się na warszawską Saską Kępę. To miejsce jednak nie do końca mu odpowiadało i ponownie zmienił adres zamieszkania.

U nas to jest błyskawica, teraz mieszkamy pod Warszawą. Miasto okazało się już nie miejscem dla nas. Saska Kępa jest bardzo piękna, poznaliśmy bardzo miłych ludzi, ale tak naprawdę, to wszystko jest bardzo blisko, wszyscy obok siebie i to nie jest miejsce dla nas, gdzie jest ciasno i brak przestrzeni, której my potrzebujemy - powiedział w "Fakcie".