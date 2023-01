Tak zmieniła się Ewa Wachowicz. Miss Polonia pokazała zdjęcie sprzed 30 lat. Metamorfoza robi wrażenie

Kim jest Ewa Wachowicz?

Ewa Wachowicz przygodę z modelingiem rozpoczęła jako nastolatka - wtedy zapisała się do agencji modelek. W 1991 roku wzięła udział w wyborach "najmilszej studentki Akademii Rolniczej w Krakowie". W kolejnych latach zdobyła tytuł Miss Małopolski, awansując do finału wyborów Miss Polska. Zwyciężyła je we wrześniu 1992 r. Potem uczestniczyła w wyborach Miss World, gdzie zdobyła tytuł III wicemiss Świata. Następnie wygrała w konkursie World Miss University.

W kolejnych latach została jurorką w programie kulinarnym Polsatu "Top Chef", a potem zaczęła prowadzić poranną audycję "Śniadanie z Ewą Wachowicz" na antenie Radia Kraków. Aktualnie spełnia się jako producentka telewizyjna oraz autorka książek, która specjalizuje się w tematyce kulinarnej.