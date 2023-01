Takie kontrowersyjne i pamiętne oprawy przygotowali kibice. Co wymyślali fani Legii, Lechii czy Arki? Sektorówki budzą skrajne emocje

Kibicowskie oprawy na meczach piłkarskich w PKO Ekstraklasie, to stały obrazek stadionowy. Trzeba przyznać, że fanom - pracującym nad przygotowaniem coraz to bardziej wymyślnych opraw - nie brakuje pomysłów. To sprawia, że mecze ligowe mają więcej kolorytu, a sympatycy różnych drużyn prześcigają się w pomysłach na tworzenie meczowych opraw.