Takie są korzyści picia kawy. Nauka wyjaśnia, czy kawa jest zdrowa. Oto, w czym pomaga picie kawy

Kawa może ograniczać ryzyko cukrzycy typu 2

Picie kawy może przynieść korzyści dla wątroby

Kawa może mieć znaczenie w profilaktyce nowotworów

Kawa może sprzyjać dłuższemu życiu

Warto podpatrywać nawyki zdrowotne narodów żyjących najdłużej, włączając przy tym do swojego menu od 3 do 5 filiżanek kawy dziennie. Według danych WHO aktywni fizycznie, stosujący dietę bogatą w warzywa, owoce, tłuszcze roślinne, ale także pijący dużo kawy Hiszpanie, Włosi i Norwegowie znajdują się w pierwszej dziesiątce nacji żyjących najdłużej.

Kawa może poprawiać nastrój

Picie umiarkowanych ilości kofeinowej kawy delikatnie stymuluje układ nerwowy, poprawiając czujność i koncentrację, ale także nastój. Nic dziwnego, że filiżanka małej czarnej to przyjemność dla zmysłów i pretekst do chwili relaksu. Badanie Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC) przeprowadzone w czasie lockdownu spowodowanego pandemią Covid-19 dowiodło, że regularne picie kawy może korzystnie wpływać na nastrój i samopoczucie, m.in. skutecznie motywując do aktywności fizycznej i zwiększając wydajność organizmu