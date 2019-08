Takiego miejsca na Pomorzu jeszcze nie było. Kawiarnia cieKAWA już otwarta. Niepełnosprawni bariści zapraszają na małą czarną [zdjęcia]

CieKAWA to nie tylko nowa gdańska kawiarnia, która wraz z 1 sierpnia otwarła swoje podwoje, lecz część większego planu. Stanowi fragment Ciekawej Spółdzielni Socjalnej, którą stworzyły dwie organizacje pozarządowe – gdańskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundację Teneo. Dzięki Spółdzielni powstać mogło przedsiębiorstwo społeczne prowadzące kawiarnię oraz kuchnię, w której będą kolejne miejsca pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Inicjatywa otrzymała dotację Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.

O inicjatywie głośno zrobiło się pod koniec kwietnia 2018 roku. Pomysłodawca kawiarni, Krzysztof Skrzypski, ogłosił wtedy zbiórkę crowdfundinową, której celem było zebranie środków na "serce" cieKAWEJ, czyli profesjonalny ekspres do kawy. Efekty zbiórki przerosły wówczas najśmielsze oczekiwania. Udało się uzyskać 424 wpłat na łączną kwotę 33 tys. zł.

Prawie 2 i pół roku później, 1 sierpnia około godz. 10, przy ul. Świętojańskiej 68, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, a cieKAWA została oficjalnie otwarta. Wcześniej pod tym adresem znajdował się lokal, w którym odbywały się warsztaty terapeutyczne i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie.

- To realizacja marzeń o tym, by być z naszymi podopiecznymi tam, gdzie toczy się życie - powiedział Krzysztof Skrzypski. - Nie izolować ich, nie zamykać w enklawach, ale zintegrować z mieszkańcami i turystami. Lokalizacja naszej kawiarni jest idealna do realizacji tego celu.

- Myślę, że nic, tak jak praca nie pomaga budować godności człowieka, przez nią poznajemy swoja wartość - dodała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - Przychodźmy do cieKAWEJ z rodzinami i przyjaciółmi, umawiajmy się tu na spotkania. Bo to od nas jako klientów zależy, czy odniosą sukces biznesowy.