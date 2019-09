Taksówkarz w Gdańsku udaremnił oszustwo "na policjanta"

Wczoraj do taksówki jednej z gdańskich korporacji wsiadła roztrzęsiona starsza kobieta, która poprosiła o kurs do banku. Podczas kursu i rozmowy z taksówkarzem zdradziła, że musi pomóc policji w zdemaskowaniu oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od starszych osób. Opowieść pasażerki wzbudziła podejrzenia kierowcy, który wielokrotnie słyszał apele policjantów w mediach w sprawie działania oszustów i zamiast do banku podwiózł kobietę do komisariatu w Oliwie.