Targi TRAKO 2021 w Gdańsku. Wodorowe pociągi i nowe technologie w kolejnictwie. Zobacz zdjęcia!

Targi TRAKO 2021. Co można zobaczyć?

Targi stoją pod znakiem premier i nowości. Coradia iLint to pierwszy na świecie pasażerski pociąg wodorowy, który podczas TRAKO prezentuje firma Alstom. Pociąg jest wyposażony w ogniwa paliwowe do przetwarzania wodoru w energię elektryczną. Jest cichy, porusza się znacznie płynniej niż jednostki spalinowe. Co najważniejsze, jest w pełni bezemisyjny – emituje jedynie parę wodną i wodę. Pociąg wodorowy Coradia iLint jest przeznaczony specjalnie do użytku na niezelektryfikowanych trasach – w Unii Europejskiej jest to prawie połowa (46%) linii kolejowych.