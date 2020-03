Targowiska na Pomorzu: Tak koronawirus wpłynął na handel. Które bazary są otwarte i co można kupić? Sprawdziliśmy

Jedne drzwi służą wyłącznie do wejścia, drugie wyłącznie do wyjścia. Przy drzwiach stoją płyny dezynfekujące oraz jednorazowe rękawiczki. Na wejściu informujemy klientów o tym, że nie należy stać w kolejce, gdzie stoją już 3 osoby, oraz należy zachować bezpieczny dystans między sobą – poinformowali „Dziennik Bałtycki” przedstawiciele Gdańskiego Bazaru Natury.

Nasz pracownik pojawia się w miejscach, w których wystawiali się handlujący i sprawdza przestrzegania tego zakazu. Jakichś specjalnych kar w zarządzeniu burmistrza jednak nie ma. Jest to bardziej na zasadzie pouczeń i wzywania Straży Miejskiej, czy też policji, aby uniemożliwić prowadzenia handlu w tym miejscu. Generalnie handlujący jednak dostosowali się do wprowadzonego zakazu i targowiska nie działają. Pojedyncze osoby starają się dalej handlować, ale codziennie sprawdzamy targowiska i staramy się usunąć takich przedsiębiorców z tych miejsc – mówi Tomasz Młot, zastępca dyrektora Zakładu ds. Infrastruktury Miejskiej w Kwidzynie , który administruje terenami kwidzyńskich targowisk.

W Kościerzynie od dwóch tygodni targowisko miejskie jest zamknięte do odwołania . To decyzja władz Urzędu Miasta.

Miejskie targowisko nie zajmuje dużej powierzchni, w dni targowe handel odbywa się głównie na drodze prowadzającej przez rynek. Zresztą, kiedyś trwał tutaj spór o to, kto jest ważniejszy: kupcy, którzy we wtorek i piątek rozkładają się z towarem w zatokach postojowych, czy kierowcy, którzy chcieliby postawić auta. Dziś można tam zobaczyć tylko samochody.

„Decyzja została podjęta na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku z dnia 16 marca 2020 r. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia” – to cytat z zarządzenia, do którego handlujący się stosują, a czuwa nad tym Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zarządzenie burmistrza jest przestrzegane, chociaż muszę powiedzieć, że handlujący dzwonią do mnie codziennie, żeby ich wpuścić. Z jednej strony, ich rozumiem, bo przecież jest czas nowalijek, to wszystko porosło, ludzie chcieliby to sprzedać. Ale z drugiej strony jest bezpieczeństwo. Tu nie ma mądrych decyzji – załamuje ręce Piotr Sadowski, dyrektor OSiR .

Nasze targowisko nie jest duże. Mamy 6 tys. metrów kw. i około 50 sprzedawców. Teraz 85 proc. nie działa. Jest otwartych parę warzywniaków, rybny, spożywczy i ogrodniczy. W każdym sklepiku jest dozownik z płynem dezynfekującym, na drzwiach – kartki z informacją, żeby w środku przebywała jedna osoba z kupujących, jeśli większy sklep, to dwie. Nikt nie rusza towarów. Sprzedawca nakłada rękawiczki, by zminimalizować ryzyko. Pozamykane są wszystkie odzieżówki – mówi Filip Jarosz, zarządca targowiska przy ul. Krótkiej w Pruszczu Gdańskim.

Dodaje, że ludzi przychodzi zdecydowanie mniej.

Robimy wszystko, co możemy by było bezpiecznie. Jest zakaz sprzedaży przy bramach, by ludzie się tam nie gromadzili. Zarówno sprzedawcy, jak i klienci podchodzą odpowiedzialnie do zaleceń. Kupujący stoją w odległości, wchodzą pojedynczo do sklepików, nie przebierają w warzywach czy owocach. Są płatności kartą – zapewnia zarządca targowiska w Pruszczu Gdańskim.

Rumia

W Rumi od poniedziałku do soboty otwarte jest targowisko przy ul. Dębogórskiej. Przygotowano specjalne zasady dla klientów i handlowców.

Klienci:

poruszają się max po 2 osoby,

przestrzegają odstępów (na rynku rozklejone zostały taśmy wspomagające).

Handlowcy:

wywieszają odpowiednie informacje o podchodzeniu pojedynczo,

umieszczają informacje o niedotykaniu towaru,

upominają klientów, by nie było przy stoiskach więcej niż 2 osób.

Sierakowice

Gminne targowisko w Sierakowicach to jedno z najpopularniejszych tego typu miejsc w regionie. Co weekend odwiedza je bardzo dużo osób, stąd jeszcze na początku marca niektórzy mieli wątpliwości, czy takie miejsce powinno pozostać otwarte w obliczu ryzyka zakażenia koronawirusem oraz informacji o odwoływanych wydarzeniach. Całkowity zakaz handlu na targowisku wprowadzono jednak już 13 marca, po ogłoszeniu przez władze centralne stanu zagrożenia epidemicznego.