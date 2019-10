Taśmy Sławomira Neumanna. "Rzygam Tczewem, tam są same p...by", "KOD jest niczym"

- Oni ilością aktów, inflacją tych aktów oskarżenia, powodują, że nie mają żadnego [znaczenia]. Jedynym gościem jest Adamowicz, który ma absolutnie mega twarde rzeczy, które mogłyby go wyprowadzić w kajdankach - cytuje portal TVP Info. - Na wybory idą głosować ludzie, którzy g***o się interesują. Nie wiedzą, kto jest. I będą widzieli w Polsce atakowanych niepisowskich prezydentów z aktami oskarżenia.

- Pamiętaj: jedna zasada jest dla mnie święta, k... Naucz się tego, jak będziesz o czymkolwiek rozmawiał. Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił, k..., jak niepodległości. Jak wyjdziesz z Platformy, to masz problem - opisuje stacja. - Jedynym gościem jest Adamowicz (Paweł Adamowicz, zmarły prezydent Gdańska - przyp. red.), który ma absolutnie twarde rzeczy, które mogłoby go wyprowadzić w kajdankach.

- Jak Pobłocki będzie członkiem Platformy i będzie naszym prezydentem, to będę się o niego bił, k***a, do końca życia. Jak jest poza, mam go w dupie. Jak jest do wykorzystania, to wykorzystamy, jak nie, to nie. Tak samo Adamowicza, tak samo Karnowskiego i wszystkich innych. Tak samo. Dla mnie Platforma jest ważniejsza – deklaruje Neumann.

W trakcie nagranie Neumann krytycznie wypowiada się także na temat Komitetu Obrony Demokracji. Przekonuje, że bez organizacji, "KOD jest niczym".

- Możesz mieć tysiąc ludzi, bez organizacji są niczym - tłumaczy na nagraniu Neumann. - Kodziarze to nie jest żadna siła. Oni będą świetni wiesz do czego? Żeby brać komórki i filmować (…). Do tego się nadają, nic innego, naprawdę.

Komentarz Sławomira Neumanna

- To nagranie sprzed dwóch lat, sprzed wyborów samorządowych, gdy rozmawialiśmy o starcie w tamtych wyborach. Mówiłem, że PiS nie cofnie się przed niczym wykorzystując służbę i prokuraturę do walki z ludźmi opozycji i niestety życie to potwierdziło – mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" Neumann. - W kontekście Tczewa mówię o działaczach Platformy. I tego zdania nie zmieniam. Jeden z tych działaczy został wyrzucony, zresztą ten który nagrywał. Niestety nie wszyscy trzymają tam poziom. Z KOD-em świetnie współpracuje się na manifestacjach czy pilnowaniu uczciwości wyborów. Jednocześnie KOD nie ma siły politycznej, nie startował w wyborach i nie korzystał z miejsca na listach Koalicji Obywatelskiej, gdy im to proponowaliśmy. Mówię tyle i tylko tyle.