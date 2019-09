Tatuaż jak kamuflaż, zakrywa blizny i niedoskonałości. Tatuaże na blizny i po mastektomii. To nie trend, to terapia

Można wyliczyć przynajmniej kilkanaście powodów, które sprawiają, że ludzie robią sobie tatuaże. Dla jednych jest to pamiątka, dla innych mocne zaznaczenie ważnego momentu w życiu. Sentencje z tatuaży motywują do działania albo przypominają co jest w życiu ważne. Są też takie tatuaże, które przywracają do życia. Tatuaż na amputowanej piersi to nowy początek dla kobiety po mastektomii a tatuaż na bliznach utwierdza w przekonaniu, że to co trudne już za nami.

Tatuaż przez wielu kojarzony jest z więzienną samowolką lub błędami młodości. Tymczasem sztuka tatuażu w ostatnich latach mocno się rozwinęła i w Polsce praktycznie w każdym większym mieście znajdują się studia tatuażu i tatuatorzy, których grafiki zapełnione są po brzegi. Artyści tworzący długotrwałe dzieła na naszych ciałach swoimi realizacjami dzielą się w internecie. To tam najczęściej szukamy inspiracji. Tatuaż, który zmienia życie Tatuaż nie zawsze musi być wybrykiem. Ze względu na fakt, że będzie go nosić na ciele do końca życia, decyzja o zrobieniu sobie tatuażu zwykle jest czasochłonna. Niektórym życie ułatwiło podjęcie decyzji o stworzeniu tatuażu. Osoby, którym po operacjach pozostały nieefektowne blizny, kobiety, które musiały poddać się operacji amputacji piersi czy ludzie, którzy się samookaleczali. To dobre i mocne powody do tego, żeby zdecydować się na tatuaż. Tatuaż na blizny nie zawsze musi zakrywać. Tatuatorzy niekiedy wymyślają ciekawe projekty, które podkreślają te miejsca. Na przykład kolorowanie rozstępów na brzuchu po ciąży. Tatuaż na blizny: czy to bezpieczne? Osoby, które decydują się na tatuaż na bliźnie często zastanawiają się czy takie działanie jest bezpieczne. W pierwszym kontakcie najlepiej udać się do lekarza (najlepiej dermatologa), który sprawdzi m.in. czy blizna nie jest zbyt świeża, czy skóra zdążyła się już ułożyć, czy nie ma innych, medycznych przeciwwskazań do zrobienia tatuażu na bliźnie. Kolejnym krokiem może być udanie się do wybranego studia tatuaży. Tak, doświadczeni tatuatorzy przyjrzą się wybranemu miejscu i ocenią, na podstawie własnego doświadczenia i możliwości, czy wykonanie projektu będzie możliwe i czy wybrany projekt jest odpowiedni. Tatuaż na bliźnie. Sprawdź zdjęcia PRZED i PO Zobacz galerię (135 zdjęć) Tatuaż robi się tylko na zagojone blizny. Proces gojenia zwykle trwa rok, ale to indywidualne predyspozycje przesądzają o tym ile trwa gojenie. U niektórych pacjentów może to trwać latami. Istnieją sprawdzone sposoby na usprawnienie procesu gojenia. Zaleca się np. stosowanie olejków witaminowych lub preparatów z silikonem (dostępnych w aptekach i niektórych drogeriach). Można także skorzystać z zabiegów w salonach kosmetycznych lub z dobrodziejstwa medycyny estetycznej, ale to wiąże się z większymi kosztami. „To czas działa najbardziej na naszą korzyść, bo starsze blizny przyjmują tusz z tatuażu lepiej niż blizny młode.” - komentuje studio tatuażu Caffeine Tattoo z Warszawy Tatuaż na bliźnie: czy to możliwe? Tworzenie tatuażu na bliźnie porównać można z malowaniem na mokrej kartce. Tatuator nigdy nie ma pewności jak rozłoży się tusz pod skórą. Ostatecznie nie można mieć też 100% pewności, że projekt, który wybraliśmy uda się zrealizować w dokładnie takim samym kształcie. Na szczęście tatuowaniem na bliznach zajmują się profesjonaliści, którzy z niejednej podbramkowej sytuacji już wyszli. Tatuator wykonujący projekt na bliźnie będzie na bieżąco reagował na sytuację. Przy realizacji niektórych projektów tatuażu na bliźnie może być konieczność wykonania drugiej sesji, na której poprawione zostaną kolor i cieniowanie. Czy tatuaże na bliznach to dobre rozwiązanie? Wideo