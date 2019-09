Taylor Swift wystąpi na Festiwalu Open`er 2020 w Gdyni

W 2006 roku wydała debiutancki album, który wskoczył na 5. miejsce prestiżowej listy Billboard 200, pozostając w notowaniu aż do końca dekady. Trzeci pochodzący z płyty singel, "Our Song", znalazł się na szczycie Billboard Hot Country Songs Chart, dzięki czemu stała się ona najmłodszą artystką, której singel numer jeden na tejże liście był napisany i wykonany samodzielnie.

Wszystkie teksty napisane jedynie przez Swift przeistoczyły się w utwory znajdujące się na jej trzeciej płycie, Speak Now, wypuszczonej w 2010. Zadebiutowała ona na miejscu pierwszym Billboard 200, wraz z mianem singla "Mean" za najlepszy występ solowy w gatunku country i najlepszy utwór country podczas 54. rozdania nagród Grammy.

W listopadzie 2008 wydała swój drugi krążek studyjny, zatytułowany Fearless, z którym również osiągnęła sukces komercyjny. Płyta była najlepiej sprzedającym się albumem w 2009 w Stanach Zjednoczonych, a także zapewnił Swift cztery nagrody Grammy. Single "Love Story" i "You Belong with Me" dotarły do pierwszej piątki Billboard Hot 100.

Swój czwarty krążek - "Red" Taylor Swift wydała w 2012. Za piąty album, zatytułowany 1989, wydany 2 lata później zgarnęła trzy nagrody Grammy, a pochodzące z niego single "Shake It Off", "Blank Space" i "Bad Blood" dotarły na szczyt Hot 100.

W 2017 wydała album, zatytułowany Reputation, do którego wypuszczono główny singel, "Look What You Made Me Do", który został piątym nagraniem okupującym miejsce pierwsze amerykańskiej listy oraz pierwszym w Wielkiej Brytanii. Dzięki sukcesie krążka stała się ona pierwszym artystą, którego cztery albumy studyjne sprzedały się zaledwie w tydzień w nakładzie 1 mln kopii w USA.

