Te dania z dyni zachwycą każdego! Pomysły i przepisy na słodko lub wytrawnie. Sprawdź, co pysznego przyrządzisz z sezonowego warzywa

Bogata w witaminy A, B, magnez, potas, niskokaloryczna, o specyficznym, ale głębokim smaku. Idealna do kuchni rodzinnej, codziennej oraz dietetycznej. Praktycznie każda część dyni może być wykorzystana – miąższ, pestki, a w niektórych przypadkach nawet skórka. Warto wiedzieć, że rodzina dyniowatych to nie tylko dynie. Do tej grupy należą również arbuzy, melony, cukinie, a nawet ogórki.