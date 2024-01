Te domowe zabiegi zrobią różnicę zimą. Poznaj TOP 3 tanich i skutecznych zabiegów na niską temperaturę. Domowe spa 2024

Jaki olej do olejowania włosów

Co na twarz zimą

Zimowe ukojenie dla skóry

Co na twarz zimą

Peeling domowy na zimę

Zamiast ruszać do drogerii po odpowiedni specyfik, wykorzystajmy fusy z kawy do zrobienia taniej i ekologicznej pasty peelingującej. Kofeina zawarta w kawie bardzo dobrze działa na skórę – spowalnia procesy starzenia, rozgrzewa i pobudza krążenie krwi oraz limfy i zawiera przeciwutleniacze, które chronią skórę przed działaniem wolnych rodników.

– Peeling to także dobre rozwiązanie do stosowania na całe ciało – podpowiada Marta Krokowicz, związana z marką Paclan - Dzięki złuszczającym drobinkom usuwamy martwe komórki naskórka, a szara i matowa skóra odzyskuje gładkość oraz zdrowy wygląd.

Na ratunek włosom zimą

Zabieg to nic innego, jak rozprowadzenie oleju na włosach i niekiedy na skórze głowy. Dzięki temu odżywimy kosmyki i poprawimy ich sprężystość.

Jaki olej do olejowania włosów

– Szczególnie na początku przygody z olejowaniem warto pamiętać, aby podczas aplikacji założyć rękawiczki i wykorzystać pędzelek – dzięki temu nie wybrudzimy siebie, a łazienka nie będzie wyglądała jak po bitwie. Jeśli nie przepadamy za kontaktem skóry z oleistą cieczą, najlepiej postawić na rękawiczki nitrylowe, które dobrze przylegają do dłoni. Warto je założyć także podczas emulgowania oleju, czyli spłukiwaniu go z wykorzystaniem odżywki – radzi Marta Krokowicz, Brand Manager marki Paclan.

Który olej wybrać? To zależy od efektów, jakie chcemy uzyskać – np. olej z migdałów odżywi przesuszone włosy, kokosowy zadziała na rozdwojone końcówki, a oliwa z oliwek je nawilży.

Relaksująca zimowa kąpiel

Czas na maksymalne odprężenie, czyli wieczorną kąpiel z dużą ilością piany, relaksującą muzyką i nastrojowym klimatem świec. Taki zestaw nie tylko zregeneruje ciało, ale i odpręży umysł. Przygotowując kąpiel wykorzystajmy kąpielową gąbkę – dzięki niej szybko „wyprodukujemy” dużą ilość piany, ale także zaserwujemy sobie masaż. Porowata struktura myjki jest przyjemna dla ciała i ma delikatne działanie peelingujące, które podbije efekt peelingu.

Zima to dobry czas na wykonanie różnych domowych zabiegów pielęgnacyjnych. Kluczem do sukcesu jest ich cykliczność, dlatego znajdźmy czas w kolejnych tygodniach, aby wygładzić skórę, zadbać o włosy i nasycić umysł relaksującą kąpielą. Dzięki temu efekty utrzymają się przez długi czas do samej wiosny!