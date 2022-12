Te dzielnice Gdańska są najdroższe. Sprawdź ranking. Gdzie mieszkania najbardziej podrożały?

Gdańsk. Przymorze jedną z najdroższych dzielnic

W samym Gdańsku w ostatnich latach mogliśmy obserwować niesłychane wzrosty cen mieszkań. Na podstawie publikowanych co roku przez Narodowy Bank Polski cen transakcyjnych łatwo stwierdzić, że to fenomen na skalę kraju. Kiedy w pozostałych metropoliach wzrost stawki od 2008 do 2020 roku osiągał maksymalnie od dwudziestu do pięćdziesięciu paru procent, Gdańsk mógł się pochwalić wzrostem na poziomie 65,2 procent od samego 2013 roku. Cena transakcyjna w trzecim kwartale 2006 roku na rynku pierwotnym wynosiła tutaj 5004 zł/mkw. Dzisiaj jest to już 11 620 zł/mkw.

A w ciągu trzech ostatnich lat niesamowity wzrost zanotowało samo Przymorze. Według danych portalu szybko.pl od 2019 roku mogliśmy obserwować, jak mieszkania drożeją tam nawet o ponad 4000 zł/mkw. W 2019 roku wzrosty cen w Gdańsku były argumentowane dobrą koniunkturą gospodarczą, wysoką dostępnością i niskim kosztem kredytu. Przymorze ma jednak jeszcze atuty bardzo dobrej lokalizacji i, w zależności od danego miejsca i gustu, całkiem ładnych widoków.