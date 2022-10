Te kwiaty i chryzantemy będą idealne na cmentarz. Jak udekorować grób

Chryzantemy w doniczce

Najczęściej ustawianymi na grobach są chryzantemy, i to nie tylko ze względu na symbolikę, ale i piękny wygląd oraz trwałość. Wybór chryzantem jest ogromny. Jednak nie wszystkie są tak samo trwałe. Zdecydowanie dłużej postoją chryzantemy w doniczce. Możemy wybierać wśród odmian: drobnokwiatowych, średniokwiatowych i wielkokwiatowych . Chryzantemy prezentują też całą gamę kolorów i odcieni - od białych, przez różowe, po żółte i fioletowe.

Cięte chryzantemy

Obok kwiatów w donicach są również chryzantemy cięte. Najpopularniejsze to te, które mają jeden duży kwiat - to chryzantemy wielkokwiatowe. W sprzedaży są także chryzantemy wielokwiatowe, które na gałązkach mają dużą liczbę drobnych kwiatów. Także chryzantemy cięte oferowane są w wielu kolorach - najpopularniejsze to białe, żółte, złote i fioletowe.

Aby chryzantemy cięte jak najdłużej zdobiły groby, muszą być niedawno ścięte i przechowane w odpowiednich warunkach. Jeśli widzimy, że opadają z nich płatki, czy mają zżółknięte liście, nie kupujmy ich.