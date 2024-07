Te pałace, dwory i dworki zostały zniszczone. Kiedyś były piękne. Zobaczcie zdjęcia

Pałac w Łupawie (gm. Potęgowo) wybudowany na przełomie XVII i XVIII wieku przez Joachima von Grumbkowa na fundamentach zamku Canitz. Był przebudowywany. Później zmieniali się właściciele. Do 1945 r. pałac był własnością Puttkamerów. W 1946 r. przejął go PGR. Zabytkowy pałac nie przetrwał. Na początku lat 80. XX wieku ruiny pałacu zostały rozebrane do fundamentów. Na jego ruinach powstał prywatny dworek.

