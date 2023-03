Te pary są dla siebie stworzone. Znaki zodiaku, które do siebie pasują. Czy jesteście dobraną parą? Co mówi astrologia o związkach

Czy astrologia to nauka?

Niezwykle ważne jest to, by oddzielić astronomię od astrologii. Te dwa pojęcia często bywają mylone, a to duży błąd. Obie te dziedziny dotyczą obserwacji kosmosu, jednak w zupełnie innym kontekście.

Astronomia to nauka polegająca na obserwacji i analizie budowy kosmosu. Natomiast astrologia, na podstawie tych obserwacji opisuje zależności i charakterystykę osób, które urodziły się "pod daną gwiazdą"

Astrologia nie jest w środowisku uznawana za oficjalną naukę. Jej zasady i reguły nie są poparte żadnymi niezaprzeczalnymi faktami. Opiera się więc ona przede wszystkim na wierze i domysłach. Nie zmienia to jednak faktu, że wiele osób zawierza swój los właśnie astrologii i wierzy w jej autentyczność.