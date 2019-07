Te samochody psują się na okrągło. Sprawdź najnowszy ranking awaryjności samochodów przygotowany przez mechaników

Mariusz Maksym, ekspert ProfiAuto:

Średni wynik Opla, wahający się między szkolną trójką a czwórką, przełamuje stereotyp niemieckiej solidności. Nie oznacza to jednak, że są to złe samochody. Musimy pamiętać o tym, że najpopularniejsze modele tego producenta to tak zwana średnia półka, czyli chętnie kupowane auta miejskie, jak np. Corsa czy Astra. Na polskich drogach jeździ ich naprawdę sporo i jest większe prawdopodobieństwo, że częściej można je spotkać u mechanika. Popularność tych modeli przekłada się z kolei na przystępne ceny napraw, a to ze względu na duży wybór i dostęp do części zamiennych.