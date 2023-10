Te stare monety z PRL wciąż są CENNE. Kiedyś płaciłeś nimi za gazetę, piwo i kino. Dziś królują na aukcjach w Internecie

Monety z czasów PRL. Coraz większa popularność, ale także i coraz większa cena. Na co warto zwrócić uwagę?

Numizmatyka, czyli kolekcjonowanie monet. Czym jest?

Co należy do głównych zadań numizmatyki?

Numizmatyka to dla jednych hobby, dla ekspertów dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem nie tylko monet, ale również banknotów, medali i innych przedmiotów pieniężnych oraz ich znaczeniem w kontekście kultury, historii i sztuki.

Jakie okresy wyszczególnia się w numizmatyce? Z jakich okresów monety są najcenniejsze?

Historia pieniądza w Polsce. Kto wybił pierwszą monetę?

Denary Mieszka I, bo o nich mowa, datowane są na lata między 970 - 992. To, jak wyglądał rewers monety, można również podziwiać i dzisiaj. Wzorzec ten bowiem znajduje się na bankomatach dziesięciozłotowych.

Tu badacze są podzieleni. Część przypisuje pierwszą polską monetę Mieszku I, część z nich jego wnukowi, a więc Mieszku II. Wynika to z zapisów, jakie znajdują się na monetach tj. "MISICO" oraz "MTLZCO" .

Jaka jest najdroższa polska moneta? Odpowiadamy!

Za najdroższą polską monetę w historii uznaje się 100 dukatów Zygmunta III Wazy . Ta moneta została sprzedana w 2018 roku w trakcie aukcji internetowej, a jej cena wyniosła 2,16 miliona dolarów, co na czas sprzedaży dawało nieco ponad 8 milionów złotych.

Najdroższe monety na świecie? Cena przekracza 10 milionów dolarów!

Za jeden z najcenniejszych numizmatów na świecie uznaje się Silver Dollar z 1794 roku. To pierwsza moneta emitowana przez rząd Stanów Zjednoczonych. Do obiegu trafiło jedynie 1758 egzemplarzy. Według szacunków przetrwały raptem 134 sztuki. W 2013 roku jeden z egzemplarzy tej monety sprzedano za 10 milionów dolarów. To rekord kwoty, jaką otrzymano za jedną monetę.