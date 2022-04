Te wielkanocne przepisy polecają kulinarne blogerki. Będzie smacznie i oryginalnie

Wielkanocne przepisy

Celebrowanie wspólnie spędzonych chwil z rodziną i przyjaciółmi przy suto zastawionym stole to nieodzowny element wszystkich, polskich świąt. Jak sprawić, by nasi goście zachwycili się smakiem serwowanych potraw ? Może podczas wielkanocnych spotkań warto postawić zarówno tradycyjne potrawy, jak i małe wariacje - jajka faszerowane , gofry serowe, żurek z chlebem, ciasto z mascarpone, babka cytrynowopomarańczowa, kaczka pieczona. Zobaczcie przepisy, które proponują kulinarne blogerki: Dominika Malewicz , @skandynawski.domek, Markéta Pavleje , @kitchenettehome, Elena-Greta Apostol , @demancare.

Co na wielkanocny stół serwują kucharze?

- Według mnie na wielkanocnym stole dobrze łączyć tradycję z nowoczesnością, bo dania, które zaserwujemy powinny nam przede wszystkich smakować i podkreślać odświętny charakter spotkania. Jako osoba urodzona i wychowana na Roztoczu jestem miłośnikiem regionalnych produktów, na których wychowałem się, dlatego tradycyjne, świąteczne dania często podkręcam produktami z moich okolic - mówi Marcin Sikora kucharz, ekspert kulinarny Winiarnia Zamojska.

- Biały barszcz polecam podać z jajkiem i pokruszonym roztoczańskim twarogiem - dodaje kucharz. - Twaróg roztoczański to inaczej biały ser wymieszany z solą, suszonym ziołami i przyprawami. Możemy zrobić go samodzielnie. Ten do białego barszczu najlepiej przygotować tydzień wcześniej, zawinąć w gazę lub pergamin i pozostawić do wysuszenia. Na główne danie do pieczonej kaczki, czy schabu polecam zaś buraczki karmelizowane w słodkim winie z wiśni. Tak przygotowane buraki możemy również wykorzystać do sałatki z jajkiem, gorgonzolą i kalafiorem ramonesco, która świetnie smakuje zarówno solo, jak i w towarzystwie mięs oraz ryb podawanych zarówno na zimno jak i na gorąco. Na moim wielkanocnym stole nie może zabraknąć również mazurka z kajmakiem i czekoladowej babki.