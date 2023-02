Te znaczki warte są fortunę. Żeby kupić je wszystkie, musisz mieć kilka milionów złotych. Sprawdź! Może w twoim domu kryje się skarb? 19.02

Filatelistyka i znaczki pocztowe. Niemal 200 lat tradycji kolekcjonerskich w Europie

Filatelista . Znaczenie? Nazwa ta powstała w 1864 roku i pochodzi z dwóch greckich wyrazów – philein i ateleia, których połączenie w dosłownym znaczeniu oznacza zamiłowanie do zbierania znaczków pocztowych. Za autora pojęcia uważa się francuskiego kolekcjonera Georgesa Herpina, znanego bardziej ze swojego zamiłowania do żeglarstwa (wziął udział w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 1924 roku).

Jak sprawdzić, ile warte są znaczki pocztowe?

Jak jednak sprawdzić, ile warte są znaczki? Wyceną ich zajmują się eksperci z zakresu filatelistyki. Na co zwraca się wówczas uwagę? Na stan zachowania znaczków, na ich identyfikację, a więc pochodzenie. Kluczowe jest również to, aby znaczek nie był nigdy stemplowany, choć niekiedy nie ma to znaczenia.