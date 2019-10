Te znaki zodiaku to bratnie dusze. Zobacz, z kim powinieneś się przyjaźnić. Znaki zodiaku mogą tworzyć doskonałe pary!

Znaki zodiaku to specjalne symbole, dzięki którym możliwe jest rozpisywanie horoskopów. Zgodnie z arkanami sztuki astrologicznej data naszego urodzenia determinuje nasze życie i przyszłość. Na jej podstawie można określić, jakimi zaletami będzie wyróżniał się konkretny człowiek, jakie będzie miał talenty oraz jakie będą jego słabe strony. Każdy znak zodiaku to określony z góry typ charakteru i osobowości. Są to stałe cechy, dlatego warto wiedzieć z góry, z kim łatwiej konkretny znak zodiaku się dogada.

Te znaki zodiaku to prawdziwe bratnie dusze! Rozumieją się we wszystkim Dowiedz się, z kim stworzysz najtrwalsze przyjaźnie! Te znaki zodiaku doskonale się ze sobą dogadują. Sprawdź na liście w galerii, z kim najłatwiej będzie Ci się przyjaźnić. Zobacz galerię (13 zdjęć) Znaki zodiaku mówią wiele o Twoim charakterze Znaki zodiaku zostały określone już w starożytności. Wtedy także rozwinęła się astrologia – starożytni magowie zauważyli, że układ planet i gwiazd ma swoje odbicie w zachowaniach ludzi. Ekliptyka, czyli pozorna droga słońca, została przez astrologów podzielona na 12 odcinków. W każdym z nich znajduje się konkretny gwiazdozbiór, którego nazwa odpowiada znakom zodiaku. Astrologowie utrzymują, że znajomość swojego znaku zodiaku pozwala na pełne rozwinięcie potencjału życiowego. Człowiek nie znający swego horoskopu jest jak kapitan statku, który wyrzuca za burtę mapy i woła: „Boże, prowadź!” Sprawdź, który znak zodiaku jest przypisany Tobie: Wodnik (20.01-18.02)

