Tego nie wolno robić w bloku! Zdziwisz się za co możesz dostać karę i to sporą! Kinga Mierzwiak

Nie tylko głośne słuchanie muzyki, ale też głośne remonty w ciągu dnia czy seks na balkonie - sprawdziliśmy na podstawie Kodeksu Wykroczeń oraz wewnętrznych regulaminów wspólnot, czego nie wolno robić w bloku. Łamiesz te zakazy? Musisz liczyć się z konsekwencjami. By dowiedzieć się, czego nie wolno robić w bloku, kliknij w pierwsze zdjęcie i przeglądaj dalej strzałkami lub gestami na smartfonie. Jaroslaw Jakubczak/ Polska Press Zobacz galerię (14 zdjęć)

