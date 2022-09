Tej zimy może być zimno. Ale nie panikujmy, bo nasz strach będzie ogrzewał Kreml

Ceny węgla straszą przed zimą

Opisy medialne chwilami budzą trwogę. Będzie zimno, będzie drogo, a poza tym nie można kupić węgla. To przykre, bo przywykliśmy do innego standardu życia. Bo przywykliśmy do wygody, do bezpieczeństwa, w tym socjalnego. Ale ten świat skończył się 24 lutego tego roku. Nie będę jednak polemizował z tymi, którzy będą mi udowadniać, że stało się to już w 2014 r. Tak, ta data też jest dobra.

Dziś w obronie naszej cywilizacji i naszych wartości walczą Ukraińcy i Ukrainki. Ich ból, ich ryzyko, strach o rodziny, ich "koniec świata" jest nieporównywalnie tragiczniejszy od naszych kłopotów.

Tak, trudno jest żyć w niedogrzanym mieszkaniu. Trudno płacić rosnące rachunki. Ale cena jaką płacimy (dosłownie i w przenośni) to niewiele w porównaniu z ceną naszych ukraińskich przyjaciół.