Ten kosmiczny budynek podziwia cały świat. Muzeum Przyszłości w Dubaju otworzy się dla zwiedzających 22 lutego. Ile kosztują bilety?

Ile kosztują bilety do Muzeum Przyszłości?

Co zobaczymy w Muzeum Przyszłości?

Otwarcie Muzeum Przyszłości w Dubaju już 22 lutego

Sam budynek powstał już wcześniej – i przyciągnął na siebie wzrok całego globu. "National Geographic" na długo przed otwarciem określił go jednym z najpiękniejszych muzeów świata. Bilety możecie kupić już na oficjalnej stronie Muzeum Przyszłości.

Muzeum Przyszłości to inicjatywa Dubai Future Foundation, która miała zostać zaprezentowana światu podczas wystawy Expo 2020. Przez pandemię plany się zmieniły, a Muzeum Przyszłości ostatecznie otworzy się dla zwiedzających 22 lutego tego roku.

Niesamowity budynek Muzeum Przyszłości

Bardziej niż planowane ekspozycje świat zeelektryzowały zdjęcia futurystycznego budynku w Dubaju. Trudno się dziwić. Budowla to stalowa konstrukcja w kształcie nieregularnej elipsy, która niemal unosi się w powietrzu. Na jej ścianach, przypominających fantastyczne tunele, znajdują się arabskie inskrypcje – fragmenty poezji szejka Hamdana bin Mohammeda bin Rashida Al Maktouma, wiceprezydenta i premiera Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie muzeum, budynek ma określoną symbolikę. Okrągły kształt ma oznaczać ludzkość, a zielony kopiec, na którym go umieszczono, to Ziemia. Pusty środek konstrukcji ma być symbolem nieznanej przyszłości – to właśnie ją mają prezentować ekspozycje.