Ten towar z sieci Rossmann wycofano! To produkt spożywczy z substancją kancerogenną. Zwróć go jak najszybciej. Sieć odda ci pieniądze

Produkt, o którego zwrot zabiega znana sieć drogerii, ma zostać jak najszybciej wycofany ze sprzedaży, bo w jego składzie chemicznym stwierdzono podwyższony poziom akryloamidu. To niebezpieczna substancja o działaniu neurotoksycznym, genotoksycznym i kancerogennym.

- Wyniki badań epidemiologicznych do chwili obecnej nie dostarczyły bezsprzecznych dowodów potwierdzających zależność pomiędzy pobraniem akryloamidu z dietą a wzrostem ryzyka zachorowalności na nowotwory u ludzi. Jednak na podstawie dostępnych badań na zwierzętach Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC, 1994) zaliczyła go do związków „prawdopodobnie rakotwórczych dla ludzi” (grupa 2A) - informuje mgr inż. Iwona Gielecińska w internetowym serwisie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.