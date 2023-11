Teraz łatwiej można znaleźć informacje o klubie piłkarskim w okolicy. Interaktywna mapa PZPN-u działa prężnie na Pomorzu

Interaktywna mapa "Co Gdzie Kiedy - PZPN"

Szukanie klubu piłkarskiego lub szkółki piłkarskiej w okolicy domu jest teraz jeszcze prostsze, dzięki nowej mapie na portalu Łączynaspiłka.pl. Początkujące piłkarki i piłkarze, ale także ich bliscy mogą także znaleźć miejsce do gry, boisko trawiaste, sztuczne lub tartanowe, czy miejsce w sali gimnastycznej okolicznej szkoły.

Co daje nowość w ofercie Polskiego Związku Piłki Nożnej? Przede wszystkim na stronie www.laczynaspilka.pl są to następujące informacje:

okoliczne kluby,

adresy boisk i obiektów sportowych,

informacje o naborach do klubów,

treningi otwarte,

oferty pracy w klubach,

szkółki piłkarskie,

mecze,

kursy i konferencje trenerskie

Wszystko to jest możliwe dzięki szczegółowym danym wprowadzonym do systemu przez same kluby. Piłkarskie stowarzyszenia i organizacje mogą to zrobić, logując się do portalu kluby24.pzpn.pl. Odbiorcy dostaną następujące informacje: