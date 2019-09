Tereny po Stoczni Gdańsk. Nowa płyta montażowa do budowy statków i hala produkcyjna na Wyspie Ostrów [zdjęcia]

Wsparcie przemysłu oraz nowych technologii w branży stoczniowej to cel prowadzonej przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną rewitalizacji Wyspy Ostrów. Nowoczesna płyta montażowa oddana symbolicznie do użytku w sobotę ma powierzchnię 10 tys. m² kwadratowych.

- Ogłoszone w ubiegłym roku plany, dziś stały się faktem. Nadal bierzemy na siebie odpowiedzialność za zapewnienia efektów synergicznych w procesie gospodarczym na Wyspie Ostrów. Jestem przekonana, że Stocznia Gdańsk wykorzysta ten fundament i wierzymy, że przyczyni się ona do jej sukcesów w budowie przemysłu stoczniowego 4.0. - mówi Prof. Barbara Piontek, przewodnicząca Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Płyta do montażu statków i konstrukcji stalowych powstaje na Wyspie Ostrów

- W ubiegłym roku, podczas wydarzenia Stocznia Gdańsk 4.0. Nowy Początek zobowiązaliśmy się do rozpoczęcia procesu rewitalizacji Wyspy Ostrów. Od tego czasu konsekwentnie realizujemy zaplanowane działania – podkreśla Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Płyta montażowa wyposażona w niezbędne media daje możliwości budowy wielkogabarytowych konstrukcji stalowych i kompletnych jednostek pływających o długości do 150 metrów. Bezpośredni dostęp do nabrzeża pozwala na wodowanie tych jednostek. Płyta wyposażona jest w niezbędne media oraz oświetlenie pozwalające na prowadzenie prac po zmroku. Nośność takiej płyty wynosi do 20 ton na metr kwadratowy.