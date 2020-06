Terminy i zasady rekrutacji do liceów, techników i zawodówek. W tym roku dokumenty można składać zdalnie

Ze względu na epidemię zmianie uległ kalendarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Kandydaci do liceów, techników i zawodówek będą mogli składać dokumenty zdalnie. Miasta podały też liczbę szkół, do których mogą aplikować absolwenci podstawówek.

Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W Gdańsku absolwenci mogą składać dokumenty do maksymalnie pięciu placówek. W Gdyni do trzech, a w Sopocie do czterech szkół. Ze względu na epidemię w tym roku szkoły musiały zrezygnować z tradycyjnych dni otwartych i przygotować inne, najczęściej internetowe, formy promocyjne. Na przykład w Sopocie miasto opublikowano ulotkę informacyjną na temat szkół, dostępną również w sieci, a także uruchomiono wsparcie informacyjne dla młodzieży oraz ich rodziców. W szkołach w wyznaczone dni odbywały się dyżury telefoniczne. Można było zapytać m.in. o szczegóły dotyczące tegorocznej rekrutacji. Poza tym, sopockie szkoły ponadpodstawowe przygotowały filmy promocyjne.

- Młodzi ludzie chcący kontynuować naukę w Sopocie mają do wyboru licea, technikum i branżową szkołę I stopnia – informuje Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Ważne, aby uczniowie byli zadowoleni ze swojej decyzji i czuli się szczęśliwi w nowej szkole. Przed podjęciem decyzji o wyborze typu szkoły i profilu klasy zachęcamy do pogłębienia wiedzy na temat oferty sopockich szkół ponadpodstawowych oraz zasad i terminów rekrutacji.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2020 - zmiana terminów

Epidemia spowodowała zmiany w datach egzaminów ósmoklasisty, a w związku z tym zmienił się cały kalendarz tegorocznej rekrutacji. Absolwenci mogą składać wnioski do wybranych szkół ponadpodstawowych oraz uzupełniać je o świadectwa ukończenia podstawówki do 10 lipca. Dodajmy też, że do 22 czerwca można składać wnioski do szkół ponadpodstawowych dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, a także przygotowania wojskowego i sportowych. Rezultat egzaminu ósmoklasisty, który ruszył 16 czerwca, zostanie ogłoszony 31 lipca. Tego dnia absolwenci otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu. Następnie, w czasie od 31 do 4 sierpnia, muszą uzupełnić swój wniosek do szkół ponadpodstawowych właśnie o zaświadczenie o wyniku egzaminu.

W tym terminie mogą oni też zmienić szkoły, do których chcieliby kandydować. Listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół, a także niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia.

Natomiast od 13 do 18 sierpnia, w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci złożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone we wcześniejszym uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi tu również o zaświadczenie lekarskie zawierające m.in. orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktyk. W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata (lub pełnoletni kandydat) musi poinformować o tym dyrektora szkoły do 18 sierpnia wraz z podaniem przyczyny niedotrzymania terminu. Wówczas brakujące dokumenty składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września. Jeśli kandydat tego nie zrobi, to będzie to oznaczało rezygnację z nauki w szkole, do której został wstępnie zakwalifikowany. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone zostaną 19 sierpnia.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2020 - dokumenty można wysłać elekronicznie Ważne jest też to, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, w związku z trwającą epidemią, dopuszcza składanie dokumentów drogą elektroniczną.

- Wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkół zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek – twierdzi Justyna Sadlak z biura prasowego MEN.

Podanie do gdańskich szkół, jak czytamy w komunikacie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, może zostać przesłane pocztą lub za pośrednictwem platformy ePUAP. W Gdyni – mailem lub poprzez ePUAP. W tym roku podczas rekrutacji odstąpiono od postępowania uzupełniającego. Nie ma bowiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie. W związku z tym, w przypadku kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym, o ich przyjęciu zdecyduje dyrektor szkoły.

