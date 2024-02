Tesla kontynuuje ekspansję w Polsce, a wczoraj otworzyła swój pierwszy pop-up store w Gdańsku

Tesla otworzyła swój pierwszy pop-up store w Gdańsku przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1. To 3. lokalizacja Tesli w Polsce. W nowym sklepie klienci otrzymają wszystkie potrzebne informacje na temat najnowszych modeli Tesli oraz będą mogli umówić się na jazdy próbne najnowszym Modelem 3 i Modelem Y.

Pop-up store będzie służył jako hub Tesli w Gdańsku, dopóki w Gdańsku nie zostanie otwarte pełne Centrum Tesli z funkcjami sprzedaży, serwisu i dostawy.

Tesla, Inc. to amerykański producent samochodów elektrycznych, stacji ładowania, paneli fotowoltaicznych oraz akumulatorów z siedzibą w Austin, działający od 2003 roku.

Od 2003 do 2008 roku trwały prace nad wprowadzeniem do produkcji pierwszego samochodu marki Tesla o nazwie Roadster. Auto powstało we współpracy z Lotus Cars. Sylwetka auta zbliżona jest do Lotusa Elise oraz Europa[6]. Pojazd wprowadzono do produkcji w 2008 roku. Rok później zaprezentowano prototyp 7-osobowego liftbacka segmentu E o zasięgu na jednym ładowaniu 300 mil oraz sportowych osiągach.