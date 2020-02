Testy na koronawirusa w Gdańsku. Kiedy będą dostępne? Kto będzie mógł z nich skorzystać?

Pod koniec stycznia do Polski trafiły testy umożliwiające laboratoryjne potwierdzenie obecności koronawirusa. Do tej pory takie badania były wykonywane w warszawskim ośrodku Państwowego Zakłady Higieny. Obecnie testy mają trafić do kilku ośrodków w całej Polsce, w tym między innymi do Gdańska.

- Nasze laboratorium jest już gotowe, natomiast obecnie czekamy na testy, które prawdopodobnie zostaną dostarczone w przyszłym tygodniu - powiedziała Anna Obuchowska, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

Testy nie będą miały charakteru komercyjnego, a to oznacza, że nie będzie można odpłatnie zlecić takiej analizy.

Wykonanie testu będzie poprzedzone wdrożeniem restrykcyjnej procedury. Analiza będzie realizowana tylko w uzasadnionych podejrzeniach, a decyzję podejmie placówka zakaźna we współpracy z sanepidem.

Test oznacza wykonanie badania PCR w czasie rzeczywistym, które jest niezwykle czułą metodą laboratoryjną, umożliwiającą analizę ekspresji wybranych genów markerowych. Pozwala to w tym wypadku stwierdzić, czy mamy do czynienia z koronawirusem.