The Color Run. 21 września przy hali Ergo Arena będzie niezwykle kolorowo i radośnie. "Najszczęśliwsze 5 km na świecie"

W Gdańsku, w sąsiedztwie hali Ergo Arena, po raz pierwszy odbędzie się The Color Run, którego tegoroczne motto brzmi „Odkryj w sobie bohatera”. Ostatni w tym roku bieg zamknie edycję Hero i pozwoli rodzinom, przyjaciołom i znajomym spędzić niezapomniany czas, przemierzając razem najszczęśliwsze 5 kilometrów.

- The Color Run przybyło do nas z USA. To piąte urodziny w Polsce. Poprzednie dwa lata kolorowaliśmy Gdynię. Uznaliśmy, że pora na Gdańsk. Chcieliśmy dać szansę Gdańskowi. Liczymy, że gdynianie się nie obrażą i licznie do nas przybędą, że pokolorujemy mieszkańców Trójmiasta i okolic - mówi Karina Dziuba, organizatorka przedsięwzięcia, które łączy w sobie piknik, bieg oraz festiwal.

Dystans 5 km, bez limitu czasowego to trasa, z którą poradzi sobie każdy. Nawet typowi "kanapowcy".

- To dla mnie totalne szaleństwo - mówi Maciej "Gleba" Florek, ambasador The Color Run. Spotkaliśmy się 5 lat temu. Ja przebiegłem taką piątkę w Poznaniu, Warszawie i Dąbrowie Górniczej. To za każdym razem pozytywne łącznie bardzo różnych ludzi. Często sąsiedzi spotykali się w tym jednym miejscu, cali totalnie kolorowi i od tego momentu zaczynali ze sobą rozmawiać. Uważam, że to strzał w dziesiątkę za każdym razem. Nie ma ograniczeń czasowych. Każdy sobie pomaga. Każdy da sobie w tym biegu radę. Formuła przechodzenia przez kolorowy strzał powoduje, że człowiek dostaje pozytywną dawkę emocji. Wydaje mi się, że w Gdańsku, który przechodzi w pogodę jesienną, to bardzo ważne, aby naładować się energią do kolejnego lata. Gdańsk taki impuls będzie wysyłał w inne strony świata.