The Color Run Gdańsk 2019. Burza kolorów sposobem na jesienną chandrę. Biegacze wokół Ergo Areny w kolorowych podmuchach farb

Trasa biegu przygotowana jest zarówno dla osób biegających, spacerujących czy też poruszających się na wózku. Na trasie gdańskiej edycji biegu znajdować się będą cztery stacje z kolorowym proszkiem, stacja z puszystą pianą i dwie stacje z dmuchanymi przeszkodami (każda do pokonania również na wózku). - Każdy, kto pokona 5 najszczęśliwszych kilometrów, zaraża się ich pozytywną aurą - reklamują wydarzenie jego organizatorzy.

- Wydaje mi się, że w Gdańsku, który przechodzi w pogodę jesienną, to bardzo ważne, aby naładować się energią do kolejnego lata. Gdańsk taki impuls będzie wysyłał w inne strony świata - mówi Maciej "Gleba" Florek, ambasador biegu.

- Poprzednie dwa lata kolorowaliśmy Gdynię. Uznaliśmy, że pora na Gdańsk. Liczymy, że gdynianie się nie obrażą i licznie do nas przybędą, że pokolorujemy mieszkańców Trójmiasta i okolic. To piknik, sport. To zabawa bez presji czasu. To najszczęśliwsze 5 km, pełne atrakcji, niespodzianek. Na trasie zaskoczymy stałych bywalców i nowych uczestników. Na mecie na każdego czekać będzie w tym roku wyjątkowy medal z jednorożcem. Na festiwalu będziemy mieć wielką trampolinę, na której będzie można wykonać skok bohatera - tłumaczy Karina Dziuba, organizator barwnego festiwalu.