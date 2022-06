The Grand Tour w Trójmieście? Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May przejechali ulicami Gdańska i Gdyni OPRAC.: Kamil Kusier

Szymon Starnawski

The Grand Tour to brytyjski program motoryzacyjny produkowany przez Amazona, w którym prowadzącymi są gwiazdy programu Top Gear emitowanego od 1977 roku. Co autorzy jednego z najdłużej emitowanych programów w historii telewizji robili jednak w Gdańsku i w Gdyni? Nagrywali jeden z dwóch odcinków specjalnych. Drugi realizowany ma być w Skandynawii.