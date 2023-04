Tłumy na giełdzie w Pruszczu Gdańskim. Niedziela handlowa na pomorskim targowisku odbywa się każdego tygodnia. Co można było kupić? Sprawdź!

- Cztery lata temu wojsko całkowicie zamknęło plac dawnej giełdy samochodowej. Kiedyś nasze targowisko słynęło właśnie z tego, a przy okazji korzystaliśmy i my - lokalni sprzedawcy mebli, czy innych akcesoriów - mówi pan Henryk, jeden ze sprzedawców na pruszczańskiej giełdzie. - Dzisiaj, choć miejsca jest mniej, to nadal część mieszkańców wraca z sentymentem do tego, co wcześniej można było zauważyć na giełdzie. Komis to jednak nie to samo, co giełda.