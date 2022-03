To była chluba Pomorza. Zobacz, jak wyglądały hydroplany stacjonujące w Pucku Piotr Celej

W sierpniu 1920 r. Baza Lotnictwa Morskiego doczekała się pierwszych, sprawnych wodnosamolotów. Były to zakupione w Gdańsku cztery hydroplany o drewnianej konstrukcji. Stanowiły one zalążek I Eskadry. Od końca 1920 r. rozpoczęto loty patrolowe nad Zatoką Gdańską oraz wzdłuż granicy polsko - niemieckiej do wysokości Chojnic. Wkrótce rozpoczęto także w BML szkolić przyszłych lotników. W tym celu otwarto w 1921 r. Szkołę Lotnictwa Morskiego, którą ukończyło 6 pilotów. Niebawem szkołę zamknięto, zaś funkcje szkoleniowe przejął Lotniczy Pluton Treningowy, a następnie Sekcja Ćwiczeń.