To były krótkie i rzeczowe negocjacje. Prezes Lechii Gdańsk o wyborze nowego trenera: Więcej zajęło nam wypicie kawy niż dogranie szczegółów Tomasz Galiński

Lechia Gdańsk zaprezentowała Marcina Kaczmarka jako nowego trenera pierwszego zespołu. Co było czynnikiem decydującym przy wyborze właśnie tego szkoleniowca? - Marcin jest związany z Gdańskiem i z Lechią, ale nie to było kluczowe przy naszej decyzji. Jesteśmy przekonani do jego podejścia do pracy, pasji, wiedzy, determinacji. Jego zadaniem jest dźwignięcie tej drużyny, skorygować rzeczy, które nie działały i wyjść z tej trudnej sytuacji - wytłumaczył prezes klubu Paweł Żelem.