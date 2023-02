To dobra wiadomość dla kibiców Trefla. Argentyńczyk Jan Martinez Franchi będzie grał w Gdańsku także w sezonie 2023/2024

Transfery Trefla Gdańsk na sezon 2023/2024

– Gdy rok temu dołączałem do PlusLigi moja myśl była taka, by zostać w Polsce na dłużej, taki był mój cel. Skoro od razu trafiłem do najlepszego dla mnie miejsca, gdzie świetnie się czuję i bardzo odpowiada mi styl gry, decyzja była prosta – komentuje Jan Martinez Franchi.

Argentyński przyjmujący jest drugim zawodnikiem, który został oficjalnie przedstawiony na sezon 2023/2024. Wcześniej klub poinformował o finalizacji rozmów z przyjmującym Mikołajem Sawickim. W jego przypadku jest to nowa forma umowy, ponieważ w trwających rozgrywkach był wypożyczony z PGE Skry Bełchatów.

Jan Martinez Franchi związał się z Treflem Gdańsk przed obecnym sezonem PlusLigi. Jego pierwszym klubem w Europie był Greenyard Maaseik – w Belgii występował przez dwa sezony. Wcześniej występował w rodzimej Argentynie w Bolivar, a także reprezentował barwy klubu z brazylijskiego Rio de Janeiro.