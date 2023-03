To najczęstsze błędy jakie popełniamy. Tych wyrażeń nagminnie używamy w niewłaściwej pisowni lub wymowie

Najczęstsze pojawiające się błędy w języku polskim

Co to jest błąd? Słownik języka polskiego PWN wyróżnia trzy definicje. Po pierwsze jest to niezgodność z obowiązującymi regułami pisania, liczenia, wymowy itp. Błąd to także niewłaściwe posunięcie, ale również fałszywe mniemanie o czymś.