To nietypowa sytuacja w profesjonalnym sporcie w Polsce. Żużlowy klub z Gdańska sam pokazał swoje wydatki i wpływy

Zdunek Wybrzeże Gdańsk pokazuje zestawienie wydatków i wpływów w sezonie 2022

Po kolejnym nieudanym sezonie w wykonaniu żużlowców Zdunka Wybrzeża Gdańsk klub zdecydował się odpowiedzieć części kibiców, publikując na oficjalnej stronie zestawienie wydatków i wpływów w sezonie 2022.

Dowiedzieć się z niego można, że kontrakt najdroższego żużlowca kosztował Wybrzeże 750 tysięcy zł netto, a suma wszystkich umów ze sportowcami, wliczając kwoty stałe i za punkty, wyniosła 2,8 mln zł netto. A warto tutaj dodać, że gdańszczanie nie należą do rozrzutnych w tej kwestii, bo nawet w I lidze kontrakty liderów są znacząco wyższe. Najlepsi w 2022 roku mogli liczyć na 1 mln lub nawet 1,5 mln złotych.

- Płatność 97 procent kwot została zrealizowana, a zawodnicy potwierdzili pisemnie brak zaległości klubu wobec nich. Pozostałe sumy zostały potrącone dwóm zawodnikom zgodnie z zapisami załącznika do regulaminu przynależności klubowej. Przypominamy, że kontrakt to nie tylko prawa, ale i obowiązki obu stron, a potrącenia za obniżenie pozycji w rankingu są częścią regulaminów sportu żużlowego w Polsce. Jednocześnie zapewniamy, że klub posiada środki, by w przypadku przegranej w trybunale PZM-u spłacić zawodników, a potrącenia nie miały na celu ratowania rzekomo niekorzystnej sytuacji - czytamy w informacji opublikowanej przez klub z Gdańska.