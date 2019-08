To ostatnie lato z korkami na A1? System opłat to koszmar!

Jak poinformowała w ostatnich dniach spółka Gdańsk Transport Company (GTC), koncesjonariusz autostrady AmberOne w okresie od 19 czerwca 2019 do 18 sierpnia 2019 bramki szły na niej w górę 61 razy. To działanie jest, oczywiście, lekiem na udrożnienie trasy w momentach, kiedy oczekiwanie na wjazd jest zbyt długie.

Jak podaje GTC, korzysta z niej na razie 10 proc. kierowców korzystających z pomorskiego odcinka A1.

- To dużo, biorąc pod uwagę liczbę kierowców korzystających z autostrady. To jednak jeszcze za mało, by istotnie poprawić przepustowość - według szacunków, aby tak się stało z aplikacji musiałoby korzystać ok. 30 proc. użytkowników - mów nam Elżbieta Pałys z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR - Trzeba zauważyć , że aplikacja w pełnej funkcjonalności działa stosunkowo krótko. Do tego w okresie szczytów komunikacyjnych wielu kierowców korzystających z A1 to ci, którzy jeżdżą tą trasą okazjonalnie, np. kilka razy w roku i z tego powodu być może mają mniejszą motywację do instalowania aplikacji.

Sami kierowcy co do funkcjonowania AmberGo mają sporo uwag. Krytyka dotyczy przede wszystkim oznaczenia pasów dojazdowych do bramek przeznaczonych wyłączenie dla użytkowników aplikacji. Wiele osób wjeżdża na nie myśląc, że zapłacą inkasentowi, a potem w popłochu się wycofują.