To prostsze niż myślisz. Domowe sposoby na pielęgnację skóry, dietę, aktywność ciała i umysłu

Zdrowa, dobrze nawilżona, wypielęgnowana skóra, sprężysta sylwetka, bystry i spokojny umysł. Niezależnie, ile masz lat, nie miałabyś pewnie nic przeciwko, żeby tak ktoś Cię opisał. Mamy dobrą wiadomość. Zadbać o skórę, ciało i umysł możesz sama. Przyda ci się czas, wiedza, czasem niewielkie zakupy i przede wszystkim - konsekwentnie wcielany w życie plan.

Jak pielęgnować skórę? Wypróbuj oleje Do domowej pielęgnacji przydadzą się oleje:

- kokosowy - kwasy tłuszczowe w nim zawarte odżywiają i chronią skórę. Ma także działanie nawilżające. Najczęściej polecany jest do pielęgnacji skóry suchej i odwodnionej oraz jako składnik nawilżających masek do włosów.

- arganowy - jest bogaty w witaminę E i niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe.Działa na skórę wygładzająco, ochronnie i antyseptycznie. Jest bezwonnym, jasnożółtym olejem, który dobrze się wchłania. Może być stosowany także przy skórze wrażliwej i skłonnej do alergii.

- z awokado ma dużo aminokwasów, witamin (PP, H, E, A, z grupy B), naturalnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Ma zdolność wnikania w głębsze warstwy skóry, dobrze ją odżywiając i wygładzając.

- jojoba - może być stosowany np. jako środek do demakijażu, także w przypadku skóry trądzikowej czy z podrażnieniami. Może być stosowany jako krem nawilżający i przeciwzmarszczkowy. Dobrze wchłania się w skórę, zagęszcza jej strukturę wypełniając zmarszczki oraz wzmacnia płaszcz hydrolipidowy.

- konopny to pielęgnacyjny niezbędnik w pielęgnacji i nawilżeniu suchej cery. W prawie 80 procentach składa się z niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), w szczególności kwasu linolowego z grupy kwasów tłuszczowych omega-6 i kwasu linolenowego z grupy omega-3 w idealnych względem siebie proporcjach. Pomaga złagodzić przykre objawy alergii skórnych.

Zrób sama masaż twarzy Masaż twarzy to popularny zabieg w gabinetach kosmetycznych, ale można go też wykonać w domu. Może nie będzie tak profesjonalny, ale skóra z pewnością będzie wdzięczna za relaks. Zwłaszcza, że zrobić go nie jest trudno. Rozetrzyj swój ulubiony olej lub krem do twarzy w dłoniach. Masaż twarzy pobudza krążenie w skórze, dzięki czemu tkanka jest lepiej odżywiona i skuteczniej chłonie składniki kosmetyków. Ponieważ za powstawanie zmarszczek mimicznych są odpowiedzialne mięśnie twarzy, ćwiczenia które wzmacniają je i rozluźniają, pomagają w walce z pogłębianiem się bruzd. Aby osiągnąć efekty, warto wykonywać go regularnie. Każdy ruch wymaga kilku powtórzeń.

Zobacz, jak masaż twarzy robią inni

Domowe maseczki Po masażu do pełni szczęścia brakuje tylko maseczki. Wybierz domową: mają przewagę nad gotowymi produktami. Po pierwsze są zrobione wyłącznie z naturalnych składników, po drugie są tanie - bo ile kosztują drożdże, jogurt czy siemię lniane? Dobrze jest nakładać przemiennie - raz nawilżającą lub odżywczą, a raz oczyszczającą. Przynajmniej raz w tygodniu.

Maseczki nakładamy na twarz na ok. 20 minut, a potem zmywamy. Podajemy kilka prostych przykładów:

- z truskawek. Zmiksuj truskawki i zmieszaj je z 2 łyżkami miodu, łyżką śmietany kremówki lub ze zgniecionym bananem. Tak powstała maseczka nie tylko przywróci właściwy poziom nawilżenia, lecz także złagodzi wszelkie podrażnienia skóry.

- z miodu (2 łyżki miodu, 2 łyżki ciepłego mleka)

Miód łagodzi podrażnienia, nawilża oraz utrzymuje poziom wilgotności przez cały dzień. Miód ma również działanie odkażające.

- z drożdży (1/4 kostki świeżych drożdży, 1 łyżka ciepłego mleka)

Maseczka z drożdży przeznaczona do skóry trądzikowej. Łagodzi podrażnienia, dobrze wpływa na blizny po trądziku. W zależności od typu cery można dodawać kroplę oliwy (przy skórze przesuszonej) albo sok z cytryny (na przebarwienia).

- z żółtka Do przygotowania maseczki wystarczy tylko kurze żółtko. Należy nim posmarować twarz i po 20 minutach zmyć letnią wodą. Regeneruje ona skórę, nawet tę podrażnioną i przesuszoną. Nienasycone kwasy tłuszczowe odżywiają skórę i leczą dolegliwości skórne, takie jak trądzik czy egzema. Znajdujące się w żółtku witaminy A, E, D oraz witaminy z grupy B, a także fosfor i potas intensywnie odżywiają skórę.

- z kawy Usuwa cienie pod oczami, oznaki zmęczenia i napina skórę. Robimy ją ze zużytych fusów kawy kofeinowej. Możemy dodać do takiej maseczki mleko (będzie bardziej odżywcza), brązowy cukier (zadziała jak peeling) lub sok z cytryny (rozjaśni przebarwienia).

Jak się nawodnić?

Woda jest najlepszym i najtańszym sposobem na utrzymanie nawodnienia organizmu.

W przeciwieństwie do wielu innych napojów, nie zawiera dodanych cukrów ani kalorii, dzięki czemu idealnie nadaje się do picia przez cały dzień lub szczególnie w razie potrzeby nawodnienia organizmu, na przykład po treningu. Lekarze zalecają picie 2,5 litra wody. Należy tutaj pamiętać, że wliczamy również wodę pobraną z pokarmów i wytwarzaną poprzez procesy metaboliczne (które łącznie stanowią około połowy całości wody pobieranej w ciągu dnia przez organizm). Dieta bogata w warzywa i owoce dostarcza organizmowi ok. 1 litra wody. Jak dobrze karmić swój organizm?

Aby nasze ciało i umysł dobrze funkcjonowało, oprócz wody potrzebny jest odpowiednie, czyli zróżnicowane odżywianie. Im więcej wyrzucimy z niego fast foodów, przetworzonych słodyczy czy słodkich napojów, tym lepiej. Zdrowa dieta powinna dostarczać zarówno białek, tłuszczów, węglowodanów, jak i witamin, makro- i mikroelementów.

- Warzywa i owoce – powinny być dodawane do każdego posiłku. Mogą stanowić samodzielny posiłek w diecie, ale też mogą służyć za małą przekąskę między posiłkami. Jeżeli dopadnie nas mały głód, lepiej sięgnąć po warzywa i owoce niż po słodycze. Zdrowe jedzenie musi pokrywać dzienne zapotrzebowanie na witaminę C oraz substancje o właściwościach przeciwutleniających.

- Produkty zbożowe - ciemne pieczywo, płatki, kasze, makarony, a także ziemniaki. Piramida zdrowego żywienia przewiduje miejsce dla węglowodanów złożonych. To one dostarczają nam energii na cały dzień. W produktach zbożowych zawarty jest również błonnik oraz wiele witamin z grupy B. Błonnik działa niczym szczoteczka dla jelit – pomaga usuwać zalegające w nich resztki pokarmowe oraz zaparcia.

- Produkty mleczne – zawierają wapń i witaminę D. Dlatego warto codziennie pić co najmniej dwie szklanki mleka lub kefiru. Dzięki temu chronimy się przed wystąpieniem osteoporozy, jak również bakterie zawarte w fermentowanych przetworach mlecznych (kefir, maślanka, jogurt naturalny) korzystnie wpływają na pracę jelit

- Mięso, drób, fasola, groch i ryby – są źródłem białka o wysokiej wartości odżywczej. Należy zaplanować dzienny jadłospis w diecie tak, by zjeść jedną porcję któregoś z produktów. Mięso powinno być chude, najlepiej jeśli pochodzi z indyka, kurczaka, cielęciny czy królika.

Czytaj także: Przyspiesz swój metabolizm i spalaj tkankę tłuszczową Aktywność fizyczna? Zapraszamy na spacer Nie musisz uprawiać sportu wyczynowego, wystarczy spacer, aby zadbać o codzienną porcję ruchu. Spaceruj z psem, do pracy, biblioteki, wyjdź z przyjaciółką, albo sama słuchając ulubionego podcastu. Spacery zapobiegają chorobom sercowo-naczyniowym. Wzmacniają układ krążenia i zmniejszają ryzyko zawału. W odróżnieniu od joggingu, dynamiczny spacer nie obciąża stawów ani kręgosłupa, pozwala za to spalić porównywalną liczbę kalorii. Dlatego to dobra forma ruchu dla walczących z nadwagą. Podczas spaceru lub marszobiegu organizm jest lepiej dotleniony i mamy więcej energii, co przekłada się na poprawę samopoczucia, chroni przed stanami chronicznego zmęczenia i wahaniami nastroju. Taki regularny wysiłek może wyleczyć z bezsenności, rozładować stres, a nawet zapobiec depresji. Stretching – rozciągaj się Macie w domu kota? Dużo czasu zajmuje mu rozciąganie, a wszyscy wiemy, że to silne i zwinne zwierzę. Zanim przystąpimy do stretchingu, trzeba się rozgrzać. Wystarczy 10 minut rozgrzewki, aby przygotować organizm do kolejnego, większego wysiłku. Same ćwiczenia rozciągające trzeba wykonywać dokładnie i bardzo powoli. Nie liczy się liczba powtórzeń, a jakość ich wykonania. Powinniśmy unikać gwałtownych ruchów, ponieważ mogą nam one przynieść wiele szkód - narażamy się na kontuzje. Technika podczas ćwiczeń rozciągających jest istotna. Prawidłowa nie tylko szybciej uelastycznią nasze mięśnie, lecz także zapobiegną urazom. Ważny jest też oddech. Sposób oddychania to połowa sukcesu podczas stretchingu. Podczas ćwiczeń myślmy o wydychanym i wpuszczanym powietrzu do płuc. Skupienie się na oddechu ma także dodatkową zaletę. Pozwoli nam się uspokoić i zredukować stres.

Jak nie dać się stresowi? A jeśli już o stresie mowa. Różne problemy, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, często są bezpośrednią przyczyną stresu. Stres w pracy może być spowodowany strachem przed szefem, koleżanką czy kolegą z pracy. Dotyczy osób, które boją się o swoje stanowisko. Sporo stresu czeka nas też w domu, zwłaszcza gdy myślimy o rachunkach czy konfliktach domowych. Niezależnie od jego źródła, stres wpływa na nasze ciało, oddech i umysł. Powoduje przyspieszoną akcję serca, zaburzenia hormonalne, a ten chroniczny: zmęczenie, zaburzenia snu, koszmary. Pod wpływem stresu nie możemy przypomnieć sobie ważnych rzeczy, mamy problemy z wysławianiem się, myślimy nielogicznie, mamy problemy z koncentracją, nie panujemy nad naszymi emocjami. Objawami somatycznymi są częste przeziębienia i infekcje, palpitacje serca, kłopoty z oddychaniem, biegunki, zaparcia, problemy skórne, alergie, astma, wzmożone pocenie się i lepkość rąk, zaburzenia w miesiączkowaniu, szybka utrata wagi.Każdy ma swój sposób na relaks, który pozwala nam się uporać ze stresem. To może być dawka ruchu, ukochana książka, wypad do kina, domowe spa w łazience, sen bez budzika, wysłuchanie ukochanej muzyki. Spróbuj!

Ćwicz mózg Najlepszą gimnastyką dla mózgu jest przełamywanie rutyny i uczenie się nowych rzeczy.

Uczenie się można podzielić na uczenie się krótkoterminowe i długoterminowe. Nie marnuj czasu. Ogranicz telewizję czy media społecznościowe. W zamian oglądaj, np. TED Talks, które słyną z dostarczania ogromnej liczby tematów prezentowanych przez ekspertów. Ucz się języka obcego, bo nauka nigdy jeszcze nie była tak łatwa. Możesz słuchać podcastów w obcym języku w drodze do pracy, poprzeglądać codziennie przez 20 minut fiszki językowe czy obejrzeć film na YouTubie. Czytaj książki i ciekawe artykuły. To pozwoli ci poznać wspaniałe historie i wzbogacić słownictwa. Czytaj także: Proste sposoby, aby nasz mózg funkcjonował sprawniej Wszystkie sposoby na udane życie Trudno nie zauważyć, że udane życie buduje każdy jego aspekt. Nauka, aktywność fizyczna, dobre odżywianie, walka ze stresem. Unikaj rutyny. Czasem jedź do pracy inną drogą. Ten prosty sposób pomoże spojrzeć na świat z innej perspektywy. Jeśli chaos cię męczy, zadbaj o porządek. Nie bój się czasem wyjść z osławionej strefy komfortu. To zwykle budzi nasz lęk, ale już po - daje nam wielką satysfakcję. Ciesz się drobnymi radościami. Na przykład zielenią, piosenką, kawą z przyjaciółką. Nie zamiataj kłopotów pod dywan, bo tylko tam urosną i z czasem trudno będzie je ogarnąć. Rozwiązywanie problemów to często niewdzięczne, ale jedyne wyjście na udane życie. Dbaj o zdrową zawartość talerza, ale nie umartwiaj się. Dobra kawa z ciastem lub lodami przyda się od czasu do czasu. Nawet wtedy, gdy jesteśmy na diecie redukcyjnej.