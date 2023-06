To przyciąga komary. Jaką krew najbardziej lubią komary? Tak pozbędziesz się komarów na dobre

Jaką krew lubią komary?

Przyjęło się, że osoby ze "słodką krwią" mają największe utrapienie z komarami. To właśnie to nich zlatują się częściej, niż do pozostałych osób przebywających w tej samej przestrzeni. Jest to jednak powielany mit, bowiem nie istnieje coś takiego jak "słodka krew". Co więc sprawia, że niektóre osoby są częściej gryzione przez komary, niż inne?