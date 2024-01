To są najdrożsi piłkarze Lechii Gdańsk. Kto jest dziś najwięcej warty w zespole Biało-Zielonych? Jak wygląda aktualny ranking? TOP 28

Lechia Gdańsk jesienią była w budowie. Dochodzili nowi piłkarze, którzy musieli zagrać się ze sobą. Im dłużej trwała runda jesienna, tym lepiej funkcjonowała gra Biało-Zielonych. Efektem jest miejsce w czołówce tabeli Fortuny 1. Ligi i gdańszczanie będą wiosną jednym z głównych kandydatów do awansu do PKO Ekstraklasy. A jak runda jesienna odbiła się na wycenach zawodników?

Z pewnością nie wszyscy piłkarze mogą zaliczyć jesień do udanych. Kontuzje Conrado oraz Luisa Fernandeza sprawiły, że ci zawodnicy pomogli drużynie na boisku w mniejszym stopniu. Wiosną to ma się zmienić, choć większe szanse na szybszy powrót do gry ma z pewnością Fernandez. Jesienią z urazem borykał się Jan Biegański i raz wracał do gry, a zaraz pauzował. Ostatecznie poddał się zabiegowi i w tym sezonie już nie zagra.