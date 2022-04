To tu miał kwitnąć socrealizm. Gdańsk Wrzeszcz za czasów władzy ludowej [archiwalne zdjęcia]

GDM miała powstać na pasie ok. 98,5 hektarów leżącym po obu stronach al. Grunwaldzkiej. Podjęto wówczas decyzję o poszerzeniu alei do dwóch jezdni i poprowadzeniu tędy nowoczesnej trasy łączącej Gdańsk z Gdynią. Niestety, prace w latach 1951-57 objęły swoim zasięgiem znacznie mniejszy zakres. Zrealizowano jednak kilkadziesiąt budynków, głównie budownictwo we wschodniej pierzei al. Grunwaldzkiej. Pierzejowy układ założenia urbanistycznego przetrwał jednak do dzisiaj i stanowi o wyjątkowości tego odcinka al. Grunwaldzkiej.