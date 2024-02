Tomas Bobcek pokazał klasę i umiejętności na inaugurację rundy rewanżowej. Czy Lechia Gdańsk potrzebuje innego napastnika?

Bobcek do Lechii miał zostać kupiony za 600 tysięcy euro i pokazać jakość w ofensywną w ataku. Jesienią było z tym różnie, więc 21-letni Słowak miał w Gdańsku swoich zwolenników i przeciwników. Inna sprawa, że nie brakowało mu problemów ze zdrowiem, bo urazy były przeplatane przeziębieniami. To oczywiście odbiło się na jego dyspozycji. Można też wziąć pod uwagę, że na Słowacji nie trenował tak ciężko, jak w Gdańsku.

- Musiałem zobaczyć co mnie czeka w Gdańsku. Miałem problem z kontuzjami jesienią, ale na szczęście to już jest za mną. Jestem zdrowy i mogę grać. Czuję się dobrze i jestem szczęśliwy – powiedział Bobcek po wygranym meczu z Wisłą Płock.

- Nie wiem czy to był mój najlepszy mecz w Lechii. Liczę na to, że ten najlepszy jest jeszcze przede mną. Na pewno jestem zadowolony z bramki i dwóch asyst, ale dla mnie najważniejsze jest to , że wygraliśmy. To ze zwycięstwa jestem zdecydowanie najbardziej zadowolony. Nie stawiam sobie żadnych celów jeśli chodzi o bramki czy asysty. Na koniec będzie się liczyć nasz awans do ekstraklasy - powiedział napastnik Lechii.